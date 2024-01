Eurolega 2023 2024 | la Virtus Bologna soffre ma piega l’Asvel 73-63

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Labatte 73-63in casa nel match valido per la 22ª giornata di. La squadra di Banchi gioca male per tre quarti arrivando agli ultimi 10 minuti sotto di 11. Nel quarto periodo le V Nere piazzano un parziale di 28-9 e tornano al successo dopo due sconfitte in fila. Decisivo nel 28-9 Hackett, che chiude con 19 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. 18 punti Belinelli ma con il 29% dal campo. In doppia cifra Cordinier, 12+4 rimbalzi. Non bastano ai francesi i 17+12 rimbalzi di Fall e i 14+12 assist di Lee per evitare il 18° ko stagionale.che torna al secondo posto, 15V-7P, in classifica dopo la sconfitta del Barcellona in casa dell’Efes. Nella prossima giornata i ragazzi di Banchi saranno impegnati nell’ostica trasferta sul ...