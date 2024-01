Estrazione Million Day di oggi | 18 gennaio 2024 | i numeri vincenti di giovedì

(Di giovedì 18 gennaio 2024)Day18: iin diretta live18, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’deidelDay, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’. TPI segue tutte le estrazioniDay in tempo reale. Di seguito quelle di...

... Gemelli confuso Ultime notizie Oroscopo del Giorno Oroscopo Paolo Fox giovedì 18 Gennaio 2024: Gemelli confuso 17 Gennaio Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delDay...ARTICOLO PRECEDENTEDay delle ore 13 di oggi mercoledì 17 Gennaio 2024: i numeri vincenti Ultime notizie Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delDay...Nuova estrazione in compagnia del Million Day. Il gioco del Million Day ha fatto il suo debutto il 7 febbraio 2018. In origine, era possibile compilare e giocare le schedine solo in ricevitoria. Poco ...Si gioca anche oggi con Million Day e Million Day Extra: siete pronti all'estrazione dei numeri vincenti La fortuna non conosce soste. Anche oggi dunque giovedì 18 gennaio 2024, un'altra (doppia) cha ...