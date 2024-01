Estetista Cinica e smemorata | difende Fedez | ma prende un bidone

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 18 gennaio 2024) I problemi del circo mediatico cannibale sono due. Primo, che qui nessuno fa più quello che deve e tutti fanno quello che non pertiene loro. L’informazione diciamo certificata avendo abdicato al proprio ruolo di cerniera democratica tra il potere e il volgo, con la bella conseguenza che tutti corrono dietro a chi non è del mestiere, non ha alcun sospetto di come si faccia, si muove come l’elefante in una nursery. Palettare, influencer, intriganti, imbecilli assortiti: e i giornalisti gli vanno dietro, non raccontano più la concretezza dei fatti ma i miraggi e i deliri di questi spaventapasseri, la loro megalomania, la realtà allucinata, filtrata dal delirio di onnipotenza. Chi sa dire perché uno chef, un cuoco da Instagram si mette in testa di fare il giustiziere di recensioni, sospinto da una in fama di coscienza critica fra un varietà e una polemica stupida, una che solleva palette ...