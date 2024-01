“Essere Umani” | Riparte il progetto per le scuole della Campania

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “”,ileducativo e formativo per lecontro la violenza di genere La Regionepunta al contrastoviolenza di genere – di cui il femminicidio è la manifestazione più estrema – attraverso un programma educativo e formativo per ledal titolo “”. Dopo i primi appuntamenti nei cinema di Napoli lo scorso mese di dicembre, ilregionale – che vede la compartecipazione dell’Assessorato alla Scuola, Politiche Sociali, Politiche Giovanili,Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie eDirezione Generale per le ...

Quindi se da un lato ci puòla preoccupazione di andare in luoghi dove la democrazia, i diritti, non vengono pienamente rispettati, io penso che noi dobbiamo saper cogliere l'altro ......e della definizione di policy e sistemi di gestione in riferimento a tematiche quali diritti, ... Anche le pmi, infatti, devonogreen compliant , soprattutto per non perdere competitività ...Vincenzo Lomonaco, tra i massimi esperti italiani di Continual Learning, è ricercatore presso il Dipartimento di Informatica ...Poi fummo redenti, da città dell’Impero Trieste divenne uno dei tanti porti del Regno. Il Silos non servì più come magazzino. Ma, nel secondo dopoguerra, tornò utile come contenitore di esseri umani, ...