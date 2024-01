Essenza – Terracina

(Di giovedì 18 gennaio 2024)Via Cavour, 38 – 04019Telefono: 0773/369762 Sito Internet: www..co Tipologia: ricercata Prezzi: menù degustazione: 60/85/110€; pesci 32/35€, carni 35/65€, paste 26/50€, dolci 15€ Chiusura: Mercoledì OFFERTA Simone Nardoni è alla guida di questo bel ristorante diin cui propone una cucina ricercata sia di mare che di terra. Il suo menù si apre con 3 percorsi degustazione che partono da quello di 3 portate salate a 60 euro, fino ad arrivare a quello di 8 portate proposto a 110 euro; nel mezzo c’è il menù da 5 piatti a 85 euro. Per chi vuole scegliere à la carte, invece, è presente un elenco di pesci, carni e paste che possono essere ordinate nell’ordine che si vuole, senza la classica divisione per antipasti, primi, secondi; una piccola carta a parte è dedicata ai dessert, ...

...Roma " Il Convivio Troiani Roma " Imàgo Roma " Marco Martini Restaurant Roma " Moma Roma " Orma Roma N Roma " Per Me Giulio Terrinoni Roma " Pipero Roma Roma " Pulejo Roma " Zia......Roma " Il Convivio Troiani Roma " Imàgo Roma " Marco Martini Restaurant Roma " Moma Roma " Orma Roma N Roma " Per Me Giulio Terrinoni Roma " Pipero Roma Roma " Pulejo Roma " Zia...