Esselunga e Ipercoop piacciono per la qualità dei loro prodotti; Eurospin e Aldi per la convenienza Ma gli italiani apprezzano anche le insegne locali

(Di giovedì 18 gennaio 2024)per ladeiper la. Ma glile. E allora quali sono i supermercati preferiti? E soprattutto per quali motivi? La risposta arriva come sempre dall’inchiesta annuale sulla soddisfazione nei confronti di supermercati, ipermercati e discount, cui rispondono quasi diecimila soci di Altroconsumo abituati a fare la spesa molto spesso. ...

80 punti: il più conveniente per la spesa di prodotti di marca 2.e Coop&Coop 79 punti: ottimo per assortimento e facilità nel raggiungere i punti vendita 3. NaturaSì 78 punti: ...... ovvero coloro che sono presenti in almeno cinque regioni, vede al primo posto, seguita a brevissima distanza da/Coop&Coop e NaturaSì , l'insegna fondata a Verona e votata all'...Supermercati, ipermercati e discount: quali sono i preferiti degli italiani Altroconsumo ha stilato tre classifiche basata sulla soddisfazione dei consumatori. Esselunga, Ipercoop e NaturaSì salgono ...La soddisfazione dei consumatori italiani nei confronti dei supermercati è influenzata principalmente dalla qualità dei prodotti e dalla convenienza dei prezzi, secondo ...