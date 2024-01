Esonero Mourinho | mollato dai fedelissimi | e Renato Sanches…

Sono ore caldissime in casa Roma dopo l’esonero di José Mourinho e l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. La squadra è in grado di reagire e il ... (calcioweb.eu)

Pesante, a dir poco, è l'eredità che Josèlascia in dote al neo allenatore della Roma Daniele De Rossi . Non che il portoghese avesse ... Quartonegli ultimi 10 anni per Mou che, come ...Il difensore inglese sparito causa infortunio dai radar di Trigoria e dal campo, è tornato a parlare sui social dopo l'dimettendo in chiaro le sue condizioni con un lunga lettera. L'..."Telefonata Mendes-De Laurentiis. Nel giro di chiamate post esonero, Jorge Mendes, procuratore di Mourinho, ha sentito ADL per capire se ci fosse interesse sul suo assistito. Risposta attendista da pa ...Josè Mourinho nel mirino del Napoli. Lo scrive Il Messaggero oggi in edicola dopo l'esonero del tecnico che non guiderà più la Roma dalla prossima partita: "Anche in Italia, lo Special ha ammiratori: ...