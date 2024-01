Eseguito il sequestro preventivo dell’isola Li Galli | i reati contestati

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn data odierna, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno ed il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli hanno notificato eduna ordinanza di, emessa dalla Sezione Riesame del Tribunale di Salerno, relativa alla lottizzazione abusiva nonché alla consumazione diurbanistici ambientali e paesaggistici del complesso recettivo alberghiero e delle opere di urbanizzazione insistenti sul “Gallo Lungo” ricompreso nel comprensoriode’ “Li“, riserva naturalistica del Comune di Positano. Il provvedimento cautelare rappresenta l’esito del gravame proposto dalla Procura della Repubblica avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari di ...

