Eriksson racconta della terribile malattia | “Lo scoprii così Non voglio vivere nella miseria mentale”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Qualche giorno fa l’ex allenatoreLazio Sven-Goranha reso pubblico di essere affetto da un tumore incurabile al pancreas. Nicolò De Devitiis de ‘Le Iene’ si è recato in Svezia per consegnargli un video messaggio di alcuni giocatoriLazio, e non solo, con cui nel 2000 riuscì a vincere lo scudetto. Mancini, Nesta, Nedved, Vieri sono solo alcuni dei nomi che portano lo stesso messaggio: “Forza Mister non mollare!”. “Dal pancreas ha cominciato ad andare anche in altri organi, fegato, polmoni – spiega il 75enne tecnico scandinavo – È un tumore che non si può curare né operare, viene come uno shock. Se tu pensi a questo tumore tutti i giorni, tutti i minuti, tu diventerai matto. Io non ci penso molto e funziona. Iocontinuare apiù a lungo possibile, ma non ...