Eni | Bloomberg | Il governo valuta la cessione del 4%

Il governo italiano sta pianificando di vendere fino al 4% di Eni dopo che la compagnia petrolifera avrà completato il piano di buy back, in ... (ilfattoquotidiano)

Il ministero dell'Economia e delle Finanze possiede una partecipazione del 4,7% in, mentre Cassa Depositi e Prestiti ne detiene il 27,7%. TI POTREBBE INTERESSAREIl governo italiano starebbe pianificando la vendita di fino al 4% didopo che la compagnia petrolifera avrà completato il piano di riacquisto di azioni proprie. Lo scrive, sottolineando che l'operazione aiuterebbe l'esecutivo di Giorgia Meloni a ridurre ...Secondo quanto riportato da Bloomberg il governo italiano starebbe infatti pianificando la vendita fino al 4% di Eni Spa, dopo che la compagnia petrolifera avrà completato il piano di buy back, in ...Queste le indiscrezioni fornite da Bloomberg, che al momento non trovano riscontro né commenti dal ministero dell'Economia e Finanze. Il ministero dell'Economia e delle Finanze possiede una ...