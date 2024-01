Enea | come finisce il film con Pietro Castellitto?

(Di giovedì 18 gennaio 2024), il nuvovodi e conin maniera tragica: il protagonista titolare viene ucciso nello stesso giorno del suo matrimonio con la bellissima Eva (Benedetta Porcaroli) da una banda di piccoli criminali con il qualeera entrato in combutta tempo prima per la gestione del locale che aveva aperto assieme al suo amico fraterno Valentino (Giorgio Quarzo Guarascio). Valentino, da tempo segretamente innamorato di, e con un passato famigliare difficile (sua madre viveva da tempo all’interno di una clinica), sale a bordo dell’elicottero che amava guidare, va a prendere la madre nell’istituto, e si schianta di proposito contro un grattacielo, lasciandosi morire assieme al genitore.in ...

Sono rivolti sia agli utenti degli oltre un milione di impianti domestici, l’82,5% dei circa 1,23 milioni totali in funzione in Italia nel 2022, sia ... (ilsole24ore)

Sin dal 2014 nell'ambito del progetto BIOxTREME ,ha studiatole piante alimentari possano crescere in modo adeguato in un ambiente extraterrestre, arrivando a sviluppare un vero e proprio ...Sin dal 2014 nell'ambito del progetto BIOxTREME ,ha studiatole piante alimentari possano crescere in modo adeguato in un ambiente extraterrestre, arrivando a sviluppare un vero e proprio ...ENEA ha realizzato un pomodoro nano arricchito di molecole antiossidanti, utili per la dieta degli astronauti nelle missioni di lunga durata e ...Pubblicati su due riviste scientifiche i risultati degli esperimenti finanziati dall'Agenzia spaziale italiana (Asi) ...