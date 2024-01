Emicrania | le donne più colpite degli uomini

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è la terza patologia più frequente e la seconda più disabilitante. Predilige nettamente il sesso femminile con un rapporto donna-uomo pari a 3:1. Le, inoltre, sperimentano episodi dipiù frequenti, di maggiore intensità e durata e hanno un maggiore numero complessivo di comorbilità (cioè la presenza contemporanea nello stesso soggetto di due o più malattie) con maggiori implicazioni negative sulla qualità della vita. Ciononostante, anche in quelle Regioni italiane in cui sono attivi percorsi dedicati al paziente emicranico, questi non vengono declinati in relazione alle specificità del genere femminile. È dedicato a questo tema un incontro che si terrà alla Camera dei Deputati (Sala “Giacomo Matteotti” di Palazzo Theodoli-Bianchelli) il ...

