Emanuele Pozzolo si è avvalso della facoltà di non rispondere | revocato il porto d' armi

(Di giovedì 18 gennaio 2024)si èdi nondurante l'interrogatorio con i pm di Biella per la vicenda dello sparo di Capodanno a Rosazza. Il colpo, partito dalla pistola di sua ...

In una intervista solo qualche giorno fa aveva detto : “Non sono stato io a sparare. Racconterò come sono andati i fatti, ma solo ai magistrati” . Ma ... (ilfattoquotidiano)

si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio con i pm di Biella per la vicenda dello sparo di Capodanno a Rosazza. Il colpo, partito dalla pistola di sua ...Ieri al deputato di Fratelli d'Italia sospesoè stato revocato il porto d'armi . Una decisione presa dalla prefettura dopo lo sparo di Capodanno nell'ex asilo di Rosazza. Così, mentre l'onorevole si avvale della facoltà di non ...Prima aveva ripetuto, davanti ai giornalisti, di essere pronto a raccontare la sua verità ai giudici, ma poi, nell'interrogatorio convocato a sorpresa ieri dalla procura di Biella, Emanuele Pozzolo si ...Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro al deputato di Fdi Emanuele Pozzolo dopo i fatti di Capodanno a Rosazza Dopo la consegna a Luca Campana, l'uomo di 31 anni ferito da un colpo di pistola ...