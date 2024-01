Elly Schlein e Matteo Salvini stretti fra europee e regionali | è questione di sopravvivenza

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Mi noto di più se non mi candido oppure se mi candido e me ne sto in didisparte?è finita dentro il dilemma di Nanni Moretti, un po’ per le sue incertezze e l’astrusità dei calcoli sulla convenienza e sui rischi di una candidatura europea; un po’ perché quel nido di vipere ammazza-segretari L'articolo proviene da Il Difforme.