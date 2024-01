Elezioni europee | Emma Bonino | ' Meloni e Schlein candidate? Sarebbe una presa in giro'

Nicola Fratoianni , leader di Si e parlamentare di Avs, in un'intervista a Fanpage ha parlato delle prossime Elezioni europee e di come Alleanza Verdi ... (247.libero)

Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Give Back – Giovani aree Interne ha il piacere di annunciare l’evento Rural Youth for EU: Towards the Next ... (anteprima24)

In vista delle Elezioni europee , il partito Fidesz del primo ministro ungherese Viktor Orbán è in trattativa per l’ adesione al gruppo ERC del ... (periodicodaily)

...europea e della necessità di un suo rafforzamento nel nuovo mondo che verrà dopo leUsa, a ... Una cosa è certa: Meloni vuole fare "molto bene" alle, vuole avere un commissario di peso (...'Né io né Fratoianni ci candideremo alle, posso dire che andremo sicuramente sopra il 5% e avremo qualche candidato molto forte che non farà felice qualche altro partito...' Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il ...Persino Lilli Gruber ha sbottato di fronte alle incertezze del segretario dem, alle prese con il nodo candidatura in vista delle prossime elezioni europee: scendere in campo da protagonista o non ...Grandi manovre in corso nell’azionariato di Popolare di Sondrio. Stando a quanto riportato dal Sole 24 Ore, una banca d’affari statunitense si sarebbe mossa per comprare azioni e costruire una parteci ...