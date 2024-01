Elezioni amministrative | De Vizia smentisce | “Nessuna candidatura”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoa sindaco per il campo progressista in città. Così precisa il presidente di Confindustria Avellino, Emilio De, in una nota dopo la pubblicazione di alcune indiscrezioni stampa. “Con riferimento all’articolo apparso in data odierna sul quotidiano “Il Mattino “ in prima pagina dell’edizione locale – si legge – il Presidente di Confindustria Avellino dichiara quanto segue: “Ho appreso della mia possibilealla carica di primo cittadino di Avellino. Preciso che già in passato ho ricevuto diverse sollecitazioni in tal senso, da me sempre declinate, così come anche in questa ultima circostanza. Pur ringraziando per l’attestato di stima ricevuto, ribadisco la mia volontà di continuare ad impegnarmi per le imprese del nostro territorio in qualità di ...