Elenoire Ferruzzi offende Perla Vatiero | la reazione di Mirko Brunetti

Leggi su biccy

(Di giovedì 18 gennaio 2024)nel corso di queste settimane si è più volte divertita a commentare in maniera pungente il Grande Fratello e nel suo mirino c’è finita spesso. L’ex vippona, nel pieno stile del suo personaggio, si è lasciata andare a esternazioni da mean girl contro la gieffina colpevole – a suo dire – di sembrare Nino Frassica vestito da donna che si è ingoiato un lavandino. Cit. “Oggi dal chirurgo ho pianto molto era un risultato che volevo a tutti costi!” – fra i tanti tweet disu– “E alla fine purtroppo non c’è stato nulla da fare! Lui mi ha detto che quell’alone e quel tipo di barba con quattro bulbi piliferi all’interno di un unico follicolo pilifero è impossibile da ottenere! Ecco perché ...