Ecuador | ucciso il procuratore che indagava sull' assalto dei narcos in tv

Non si ferma l'ondata di violenze in Ecuador . Il pubblico ministero incaricato di indagare sull'assalto armato allo studio della TC Television a ... (today)

Quito (Agenzia Fides) " César Suárez, il magistrato ecuadoregno,ieri, 17 gennaio, stava conducendo indagini delicatissime. Il procuratore è stato assassinato ...che opera inin alleanza ...Il procuratore è rimasto vittima di un'imboscata mentre conduceva la sua auto per andare in tribunale nella zona nord della città di ...Non si ferma l'ondata di violenze in Ecuador. Il pubblico ministero incaricato di indagare sull'assalto armato allo studio della TC Television a Guayaquil, trasmesso in diretta tv la scorsa settimana, ...Il magistrato César Suárez è stato ucciso ieri a colpi di arma da fuoco da un commando di sicari da un nella città di Guayaquil, in Ecuador. Il pubblico ministero era incaricato di indagare ...