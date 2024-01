Ecovandali | approvata la legge Foti | “Sono eco-cretini | non si poteva restare impassibili”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Con 138 voti a favore, 92 contrari e 10 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva la cosiddettacontro gli, che punisce la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l’imbrattamento di beni culturali e paesaggistici, introducendo apposite sanzioni amministrative e rafforzando la tutela penale di tali beni. A favore il centrodestra, contrarie le opposizioni, tranne Italia viva e Azione che siastenute. “Oggi è una bella giornata per la cultura italiana e, in particolare, per il patrimonio artistico e architettonico della Nazione”, ha commentato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ringraziando il Parlamento per il lavoro svolto sul ddl di iniziativa governativa. Cosa prevede il “ddl” Il ddl, ha quindi ricordato il ministro, ...