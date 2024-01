Eco-vandali | via libera alla legge che li punisce | ecco cosa cambia

Cattivi propositi per l'anno che viene». No, non è uno scherzo, bensì lo slogan motivazionale apparso sulla pagina Facebook della sezione milanese ... (liberoquotidiano)

Lo ha affermato il ministro per la Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando alla Camera l'approvazione definitiva della cosiddetta legge contro gliCon 138 voti a favore, 92 contrari e 10 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva la cosiddetta legge contro gli, che punisce la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l'imbrattamento di beni culturali e paesaggistici, introducendo apposite sanzioni amministrative e rafforzando la tutela ...Chi rompe, paga: il ddl sugli eco-vandali è finalmente legge. E adesso per gli imbrattatori seriali si mette male. Con 138 voti a favore, 92 contrari e 10 astenuti la Camera ha approvato in via ...Lo ha affermato il ministro per la Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando alla Camera l'approvazione definitiva della cosiddetta legge contro gli eco-vandali. "É tutta da discutere la vicenda ...