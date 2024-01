Eco-vandali | ok definitivo Camera a ddl**

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Con 138 voti a favore, 92 contrari e 10 astenuti laha approvato in via definitiva la cosiddetta legge contro gli eco-, che punisce la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l'imbrattamento di beni culturali e paesaggistici, introducendo apposite sanzioni amministrative e rafforzando la tutela penale di tali beni. A favore il centrodestra, contrarie le opposizioni, tranne Italia viva e Azione che si sono astenute.

