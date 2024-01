Eco-vandali | Good Lobby | ‘nuova legge è liberticida’

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – ?Una piccola, simbolica norma liberticida volta ancora una volta a limitare lo spazio civico e il fondamentale diritto di manifestazione, riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale. Provvedimento che era peraltro stato giudicato urgente dal Consiglio dei ministri, come se la repressione degli inoffensivi attivisti climatici fosse più importante dell?adottare politiche, quelle sì necessariamente urgenti, per frenare la catastrofe climatica?. Lo afferma Federico Anghelé, direttore di The. L'articolo CalcioWeb.

Con 138 voti a favore, 92 contrari e 10 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva la cosiddetta legge contro gli Ecovandali , che punisce la ... (secoloditalia)

138 voti a favore, novantadue contrari e dieci astenuti. Con questi numeri la Camera ha approvato la cosiddetta legge contro gli. A favore il centrodestra, contrarie le opposizioni, tranne Italia viva e Azione che si sono astenute. Una misura che punisce la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento e il ...Lo afferma l'assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso , commentando l'approvazione alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto che punisce gli '' ...Approvato il disegno di legge che introduce sanzioni amministrative pecuniarie severe, in aggiunta a quelle penali già previste, per chi deturpa o distrugge beni culturali o paesaggistici. Plaude l'as ...Con l’approvazione definitiva a Montecitorio diventa legge il ‘ddl eco-vandali’, da me fortemente voluto, che stabilisce un principio cardine: d’ora in poi, chi arrecherà dei danni al patrimonio ...