Eco-vandali | Fratoianni | ‘nuova legge è reazione sproporzionata’

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Il governo Meloni ha costretto il Parlamento della Repubblica a legiferare contro lo specifico comportamento e le proteste di un gruppo di persone. È un?enormità: neanche nella legislazione speciale negli anni ?70 in questo Paese sono successe cose come queste. Penso che la relazione tra la democrazia e il conflitto sia ciò che più di ogni altra cosa testimonia la natura della salute o della malattia della democrazia. La storia di questo Paese è fatta di lotte e di conflitti che spesso e volentieri si sono misurati anche con il rapporto tra, norma, legalità, sostanza e giustizia”. Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola, parlamentare dell?Alleanza Verdi Sinistra. “Con questa nuova-aggiunge- siamo di fronte ad unadello Stato sproporzionata: ...

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Chi danneggia , imbratta, deturpa un monumento deve risarcire lo Stato per le spese che vengono sostenute per ... (calcioweb.eu)

Con 138 voti a favore, 92 contrari e 10 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva la cosiddetta legge contro gli Ecovandali , che punisce la ... (secoloditalia)

Chi rompe, paga: il ddl sugliè finalmente legge . E adesso per gli imbrattatori seriali si mette male. Con 138 voti a favore, 92 contrari e 10 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva la legge che punisce ...Lo ha affermato il ministro per la Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando alla Camera l'approvazione definitiva della cosiddetta legge contro gli138 voti a favore, novantadue contrari e dieci astenuti. Con questi numeri la Camera ha approvato la cosiddetta legge contro gli eco-vandali. A favore il centrodestra, contrarie le opposizioni, tranne ...Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Il governo Meloni ha costretto il Parlamento della Repubblica a legiferare contro lo specifico comportamento e le proteste di un gruppo di persone. È un’enormità: neanche ...