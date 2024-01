Ecco quali sono i lavori più ricercati in Italia | le competenze e le città in cui sono più richiesti

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Volete saperele figure professionali più ricercate in gravidanza? A rivelarlo è l’indagine annuale LinkedIn Jobs on the Rise, che mostra come gli skill setdalle professioni siano cambiati del 25% negli ultimi 8 anni (ma ci si attende un ulteriore cambiamento del 65% entro il 2030 a livello globale). Ovviamente, l’accelerazione dell’intelligenza artificiale e dell’automazione hanno creato nuove opportunità di lavoro, in gran parte presenti nell’elenco delle 10 occupazioni in più rapida ascesa negli ultimi cinque annirealizzato, coi dati raccolti da LinkedIn. Le figure più ricercare, quindi, esperti di intelligenza artificiale, professionisti della sicurezza informatica, consulenti per la sostenibilità, ingegneri del cloud, esperti ...