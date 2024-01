Ecco i ‘temi seri’ della destra che non vuole parlare di antifascismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) di Leonardo Botta La reazione di buona parte degli esponenti politici estampa di centro-alle polemiche sui saluti romani di via Acca Larentia è stata più o meno un indispettito “Ancora adi fascismo? Volete occuparvi di cose serie?”. Embè, effettivamente chiedere oggi, nell’anno del signore 2023 e nell’Italia dai mille problemi, un condiviso sentimento antifascista agli italiani pare proprio anacronistico. Infatti “magistrale” è stata la risposta di Ignazio La Russa alla domanda di un giornalista in occasione del MemorialeShoah: “Presidente, oggi si sente un po’ antifascista?”. “Non svilire queste occasioni con queste cose!”. Già, con queste “cose”; anche se, a onor del vero, occorre dare atto a La Russa di aver, subito dopo, invitato tutti a visitare quei luoghi per “capire e avere un ...