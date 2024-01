Ecco cosa meriti L' ira della sorella di Giulia contro Impagnatiello

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) «Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchiettomia auto. Non puoi chiedere scusa se hai avvelenato e ucciso miae mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura. Non hai diritto a pronunciare, invocare o pensare ae Thiago dopo averli uccisi barbaramente.di svegliarti ogni giorno in galera ripensando a ciò che hai fatto e provando ribrezzo per te stesso». Chiara Tramontano,diuccisa a coltellate dal compagno Alessandro, replica così a distanza, su Instagram, e alle dichiarazioni spontanee rese in aula dall'imputato che ha chiesto scusa alle vittime e ai familiari. Parole che Chiara non ha ascoltato: quandoha raggiunto il banco degli ...