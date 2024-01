Ecco come i Patriot in Ucraina contrastano le armi segrete di Mosca

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 gennaio 2024) I sistemi di difesa aerea sono il tipo di equipaggiamento che l’sta chiedendo con maggiore insistenza ai suoi alleati occidentali. I motivi sono semplici da capire: questi sistemi solo fondamentali non solo per contrastare le campagne terroristiche russe, portate avanti con missili e loitering munitions, che bersagliano infrastrutture energetiche e centri abitati, ma anche per ridurre l’impatto delle forze aeree e missilistiche nemiche lungo la linea del fronte. Gli avanzati sistemi occidentali si sono rivelati capaci di abbattere ogni tipo di minaccia, anche quelle considerate più ostiche,il famigerato missile Kinzhal. Il Kh-47M2 Kinzhal (S-24 Killjoy nella nomenclatura Nato) è uno dei sistemi d’arma considerati più all’avanguardia dell’arsenale russo. Esso viene definitomissile “ipersonico”, anche se esso non ...