Dumfries | rinnovo con l’Inter lontano | il sostituto è nel mirino! – TS

(Di giovedì 18 gennaio 2024)inizia a pensare all’addio di. I nerazzurri stanno iniziano a guardarsi intorno in caso di cessione. C’è un papabile, spiega Tuttosport. ADDIO –, con una Supercoppa da giocare, guarda al futuro e pensa già agli introiti della nuova Champions League e dal prossimo Mondiale per club organizzato dalla Fifa. Proprio per questo, secondo il Tuttosport, quest’anno potrebbe bastare un solo sacrificio: la strada per un’eventuale cessione portano a Denzel. Con il contratto in scadenza nel 2025 e unsempre più, in viale della Liberazione vogliono evitare un caso Skriniar 2. Lo stesso olandese, ad oggi, ha un mercato in Premier League con un cartellino valutato intorno ai 45 milioni di euro, e proprio gli Europei si spera ...

... potrebbe anche permettere alla dirigenza di valutare con maggiore "serenità" l'eventuale cessione in estate di, il cuiè in salita. ...Ildi Denzelcontinua a essere molto lontano. Come riporta tuttomercatoweb, i rapporti fra il giocatore olandese e l'Inter sono buoni, ma la situazione societaria non permette grandi ...Il nome prescelto, come scrive Tuttosport, è quello di Denzel Dumfries. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 sembra essere lontano e gli Europei potrebbero essere un’occasione per far ...Il centrocampista Vasile Adzic è ormai di fatto un giocatore della Juventus, che ne ha perfezionato l’acquisto i giorni scorsi. Il talento classe 2006 secondo quanto riferito da TMW si è recato a Tori ...