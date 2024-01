Dumfries e l’Inter | contratto in bilico e la trattativa che non decolla

l’Inter non vuole rischiare di perdere a zero Denzel Dumfries , come accaduto con Milan Skriniar . Col rinnovo di contratto ancora fermo, l’Inter sta ... (inter-news)

Una serie di fattori, come il mancato rinnovo di contratto con l’Inter, fanno pensare alla futura vendita, in estate, di Denzel Dumfries . Lo ... (inter-news)

Dumfries ha un contratto in scadenza nel 2025 con L’Inter e le parti sono ancora lontane per quanto riguarda un possibile accordo sul rinnovo . ... (inter-news)

Pochi dubbi di formazione per'ex Inzaghi. Bisseck insidia Pavard in difesa, mentreè in vantaggio su Darmian. Tandem d'attacco Lautaro Martinez - Thuram.- Lazio, le probabili ......'interesse dell'per Gudmundsson del Genoa che arricchirebbe il reparto se dovesse arrivare anche Mehdi Taremi. Per la corsia destra il nome più quotato, in caso di partenza di Denzel, ...