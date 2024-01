Due Stati | alta tensione Usa-Netanyahu su Gaza Nuovi attacchi Houthi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È scontro tra l'amministrazione Usa e il primo ministro israeliano, Benjamyn, sul dopo guerra ae sulla creazione di uno stato palestinese. Il leader israeliano ha detto di essere contrario alla creazione di uno Stato palestinese come parte di qualsiasi scenario postbellico: Israele accetterà solo un accordo che porterebbe lo Stato ebraico ad avere il controllo della sicurezza sull'intera Striscia di, ha dettodurante una conferenza stampa, aggiungendo di averlo «detto agli americani». Secca e quasi immediata la replica Usa che sostengono da sempre la soluzione di 'due popoli, due Statì: Washington continuerà a lavorare in Medio Oriente per una soluzione a due, Israele e Palestina, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ...