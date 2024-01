Drammatico incidente lungo la Pontina | pesante il bilancio | due morti

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 Un tragicostradale quello avvenuto questa nottela viaall’altezza del chilometro 55 e 600 in direzione Roma. Un scontro che ha coinvolto due vetture sarebbero ed in seguito del quale sarebbero morte almeno due persone. La strada è rimasta achiusa ed ancora mentre vi scriviamo il traffico è interdetto nella zona dello scontro con deviazione sull’uscita per Campoverde sud. La coda che parte almeno da Borgo Montello sta lentamente crescendo per il traffico molto intenso diretto verso la Capitale. Sul luogo della tragedia stanno lavorando da questa notte gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Aprilia. Immagine di repertorio