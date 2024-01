Donna gira per strada con cartello gigante che dice “cerco marito” – poi accade l’inaspettato

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il mondo degli incontri è cambiato immensamente negli ultimi anni. Oggi le persone scaricano le app di incontri e si incontrano virtualmente prima di decidere di incontrarsi di persona. Una giovanedi New York era frustrata da questa cultura e ha deciso di prendere in mano la situazione. Quello che ha fatto ha fattore la testa a molti… Continuate a leggere per scoprire la sua idea geniale. Se gli appuntamenti moderni per una modella sono difficili, immaginate cosa deve essere per una persona normale! La modella 29enne Karolina Geits ha deciso di prendere in mano la situazione della sua vita sentimentale. La ragazza, residente a New York, ha preso un cartoncino e ha scritto il suo desiderio, ”” e ha aggiunto il suo indirizzo di social media per consentire ai potenziali pretendenti di ...