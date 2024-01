Donazione di soldi e beni | le regole e le tasse da pagare che molti non conoscono e ricevono il controllo del Fisco

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Laè un atto di liberalità che può essere tassato. Vediamo a quali condizioni è possibile e qualidebbono essere applicate. Attenzione airicevuti in regalo comeperché la legge impone, entro tali condizioni, l’obbligo di dichiararli. Vero è che l’imposta sulle donazioni deve essere pagata soltanto per somme ingenti, ma è importante capire qual è il contesto di riferimento e quali sono le conseguenze a non dichiarare unaal, attenzione alle(Informazione Oggi)Ecco alcune utili raccomandazioni a riguardo.: come funziona la tassazione? Partiamo da una premessa: il Codice Civile definisce lacome quel contratto grazie a cui un soggetto, ...

...e vi dice che per un'urgenza deve raggiungere il Paese d'origine ma non ha disponibilità di...o un rappresentante di una casa farmaceutica alla ricerca di un deposito per effettuare una......iper comprare altri gratta e vinci di tasca sua. L'uomo ha inoltre spiegato che i suoi amici non si fidavano e che gli avevano chiesto di andare da un notaio per rendere sicura la. ...Chiara Ferragni, nuove accuse dal Codacons. L’Antitrust e le Procure della Repubblica dovranno indagare anche sull’operazione di beneficenza “Oreo” che ha visto ..."L a visita a Forlì e in Regione della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, oltre ad aver messo al centro di un incontro bilaterale Italia-Europa l ...