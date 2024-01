Domenica 21 gennaio Montalto festeggia Sant’Antonio Abate

A Città della Scienza sabato 20 e domenica 21 in programma “Esplorando in Gioco” un’avventura fantastica, per un fine settimana all’insegna del ... (2anews)

Cosa fare a Napoli da venerdì 19 a domenica 21 gennaio . Scopri il programma ricco di eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere gli appuntamenti ... (2anews)

La IIIdel Tempo ordinario è dedicata dalla Chiesa, a seguito della Lettera apostolica di papa Francesco Aperuit illis (2019), alla Parola di Dio e alla speciale celebrazione del dono ...Il ritirarsi in un luogo solitario che introduce il racconto evangelico della terzadopo l'Epifania è una di queste. Gesù è appena stato rifiutato dalla gente del suo villaggio ed è stato ...Le decisioni del giudice sportivo regionale. In Eccellenza una giornata a Gianferrari (Brescello Piccardo) e Bassoli (Montecchio). In Promozione ...Per la giornata di domenica si profila al momento un netto miglioramento, con il probabile ritorno di condizioni più miti a inizio settimana. Le previsioni meteo per giovedì 18 gennaio Le nevicate ...