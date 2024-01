Doc – Nelle tue mani 3 | Andrea Fanti cerca di ricordare il passato

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nei nuovi episodi di Doc –tue, il dottorfarà tutto il possibile per riportare a galla il suo. Andranno in onda questa sera su Rai 1, in prima serata, due nuove puntate della terza stagione di Doc –tue. I medici affrontano cambiamenti importanti mentre

...5 anticipazioni seconda puntata 24 gennaio Leila Sirianni - 17 Gennaio 2024 Terra Amara anticipazioni giovedì 18 gennaio 2024 Martina Pedretti - 17 Gennaio 2024 Quiz Quale personaggio di...L'appuntamento è a questa sera su Rai Uno per la seconda puntatatue mani 3: scopri le ...Questa sera andrà in onda la 2a puntata di Doc 3 – Nelle mie mani. La fiction con protagonista Luca Argentero andrà in onda in prima serata su Rai 1. Questa sera, giovedì 18 gennaio, andrà in onda la ...L'appuntamento con la seconda puntata di Doc - Nelle tue mani 3 è per stasera, giovedì 18 gennaio 2024, alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay con la seconda e terza puntata della fiction Rai ...