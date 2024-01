Doc | Bohemian Rhapsody o Step up? La tv del 18 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 18su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Perfetta” e “Sogni”, con Luca Argentero. Nel primo, Doc scava alla ricerca di nuovi ricordi e, ora che ha finalmente incontrato la sua “vela”, ha una pista chiara da seguire. Al suo fianco c’è Giulia che, oltre ai problemi di Andrea e a una direttrice d’orchestra appena ricoverata, deve però pensare anche alla sua carriera. Nel secondo, mentre viene ricoverato un panettiere con strani sintomi, la ricerca della memoria di Doc arriva a un punto morto. Forse però Andrea ha trovato una nuova “vela”: il concorso di cori in onore di Mattia che si terrà a breve. Su RaiDue alle 21.20 verrà proposto il film “”. Freddie Mercury, il celeberrimo frontman dei Queen, sin da ...