DJI Mic 2 | eccellenza audio senza paragoni

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 18 gennaio 2024) DJI, primatista globale nella creazione di droni civili e nell’innovazione della fotografia creativa, presenta con entusiasmo il nuovo DJI Mic 2, che segna un’importante pietra miliare nelle soluzioni di registrazioneIl DJI Mic 2 offre agli artisti un’esperienza straordinaria, con funzionalità di registrazione di altissima qualità, un design intuitivo e una stabilità notevole. DJI Mic 2:e innovazione nella registrazioneDJI, leader globale nei droni e nella fotografia creativa, presenta il DJI Mic 2, il compagno ideale per una registrazioneprofessionale in formato tascabile. Dotato di funzioni di registrazione omnidirezionale ottimizzate per la chiarezza vocale, tecnologia intelligente per l’eliminazione del rumore e un design user-friendly, DJI Mic 2 promette un’esperienza di ...