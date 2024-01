Distesa su binari | il treno le passa sopra | 69enne miracolosamente illesa

La signora era incredibilmente illesa perchédentro le guide dei. In pratica la motrice e un paio di vagoni le erano passati sopra senza tranciata . Sono scattate subito le operazioni ...Fortunatamente la 15enne è rimasta illesa, solo qualche graffio per lei:lungo i, non li toccava, e c'era abbastanza spazio tra il terreno e il convoglio. La 15enne portata in ...Tragedia sfiorata a Rimini dove una donna di 69 anni è rimasta miracolosamente illesa al passaggio di un treno dopo essersi distesa sui binari ...Per la donna, una senzatetto che potrebbe essersi assopita o aver perso i sensi, solo una lieve escoriazione. Disagi e ritardi fino a 70 minuti ...