Dispositivi di circolazione in città per lavori e manifestazioni

...in cui l'ente accertatore non rispetti le norme in vigore sull'uso e la gestione dei... evitando così rischi per lastradale. Nel caso in cui l'autovelox sia correttamente ...Le recenti circa la liberadi persone e beni dovute alle frizioni geopolitiche mettono in discussione il ... circa la metà ha affermato di non potersi permetteredigitali e uno ...Sconfitta legale per il Gruppo Volkswagen: annullato il via libera del regolatore tedesco per il fix software sui motori diesel, nuovo colpo post-scandalo ...Una vulnerabilità consente l'accesso ai dati elaborati dalle GPU: milioni di iPhone, iPad e MacBook sono a rischio.