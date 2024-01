Diretta Sonego - Alcaraz Agli Australian Open | in campo Lorenzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEPPIERI-NORRIE DALL’1.00 Seconda 5-2 Sonego non riesce a gestire la seconda ... (oasport)

Al secondo turno degli Australian Open c'è davanti una montagna quasi impossibile da scalare per Lorenzo. Il numero due al mondo Carlos Alcaraz . Il tennista italiano sta dando battaglia a Melbourne . Dopo aver perso il primo set 6 - 4, è riuscito a vincere il secondo al the - break. Lorenzo sta ...- Alcaraz LIVE, la cronaca Il primo set della sfida trae Alcaraz va al tennista spagnolo che si è imposto per 6 - 4: la risposta dell'azzurro arriva nel set successivo, portato al tie -...Al secondo turno degli Australian Open c’è davanti una montagna quasi impossibile da scalare per Lorenzo Sonego. Il numero due al mondo Carlos Alcaraz. Il tennista italiano sta dando battaglia a ...Buonasera amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta del match tra Lorenzo SONEGO e Carlos ALCARAZ. Il match è in programma sulla Rod Laver Arena a seguire della partita femminile tra Swiatek ...