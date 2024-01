Diffidati Napoli-Fiorentina | viola a rischio squalifica in vista dell’Inter

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Idi, semifinale della Supercoppa Italiana: iin. La Lega Serie A ha deciso di predisporre un sistema preciso per la gestione di diffide e squalifiche tra campionato e Supercoppa (trofeo ibrido tra Serie A e Coppa Italia e dunque potenzialmente impattante su entrambe le competizioni). Iammoniti in semifinale di Supercoppa in Arabia, infatti, non salteranno la finale, ma per la successiva sfida di campionato, così come iammoniti nella ventesima giornata non saltano partite di Riad ma la ventiduesima giornata di Serie A. Pertanto, sono quattro i giocatori di Italiano ain caso di ammonizione in ...