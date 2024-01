“Dietro al video di un influencer sono almeno 10 ore di lavoro Basta gogna | non è una truffa legalizzata” | parlano i Casa Abis

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Più di 18.3 milioni di “mi piace” su TikTok e oltre 1 milione di “follower” se si considera anche Instagram. Loro, una coppia di comici che sul web ha trovato un gran seguito. Nei loro, divertenti e simpatici, mettono in mostra la vita da coppia tra incomprensioni e grotteschi litigi (anche un po’ stereotipati). Ma il loro ultimo, risalente a ieri 17 gennaio, è di tutt’altro genere. “Il social creator è un?”, recita la didascalia. Quindi le loro parole: “Ciao a tutti noi siamo ie siamo attori comici e creator di contenuti social e non ci vergogniamo per questo”, hanno esordito. “Siamo orgogliosi di riuscire a portare il sorriso intrattenendo tutte le persone che ci seguono”, ha detto Stella. Quindi ...

