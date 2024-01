Dieta Pritikin | ecco cos’è e come funziona

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Esistono numerose diete, da scegliere in base alle proprie esigenze ovviamente. Questa è molto in voga negli ultimi tempi: i dettagli Maiin questi ultimi tempi si parla di diete e ne esistono di tutti i tipi. C’è chi mangia ad orari alternati, chi predilige alcuni cibi e chi ne elimina del tutto altri; c’è chi cambia unaal giorno e chi resta fedele, da sempre, alla sua. Tuttavia è importante fare una premessa: quando si parla di salute è necessario affidarsi agli esperti e non prendere alla lettera il primo video che si trova sui social, quel filmato che promette risultati ‘miracolosi’ nel giro di pochi giorni.– Cityrumors.it (PixaBay) Non esistono diete semplici e dai risultati immediati: per perdere i chili di troppo occorre mangiare sano e fare attività fisica. Ci sono poi diete che si ...

Lapromuove scelte alimentari equilibrate per una perdita di peso sostenuta e alla salute a lungo termine In un panorama dominato da regimi alimentari estremi, laoffre un ...Lapromuove scelte alimentari equilibrate per una perdita di peso sostenuta e alla salute a lungo termine In un panorama dominato da regimi alimentari estremi, laoffre un ...la dieta Pritikin. Questo regime alimentare è stato creato principalmente per prevenire gravi patologie. Tra queste abbiamo il diabete, l’ipertensione e le malattie cardiache, ed è associato a un ...In un panorama dominato da regimi alimentari estremi, la dieta Pritikin offre un approccio più ponderato. Ed è per questo che ci piace così tanto. Abbiamo ormai capito che per ottenere risultati ...