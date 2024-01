Dieci calciatori creano il caos in hotel | espulsa tutta la squadra

Leggi su cityrumors

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È la vicenda del VV Muntendam: la società è stata cacciata dall’albergo in cui si trovavano in Spagna a causa dell’inquinamento acustico Un ritiro indimenticabile, in senso negativo. È la storia del VV Muntendam, che ha passato alcuni giorni nel pieno. Infattigiocatori della federazione amatoriale del Groningen hanno causato tantissimi disagi in unnella località balneare di Benidorm, in Spagna. Come riportato dal De Telegraaf, tutto il gruppo di cinquanta persone è stato mandato via e cacciato dalla struttura in cui si trovavano. Nazionale dell’Olanda in ritiro (Ansa) – Cityrumors.itLe cose sono iniziate ad andare male nella notte tra venerdì e sabato.giocatori della terza divisione hanno causato un forte inquinamento acustico nell’picchiando violentemente sulle porte ...