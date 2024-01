Designer’s Dream | le sculture della collezione SLIDE Art in mostra e all’asta I dettagli

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Al via il 24 gennaio il progetto ideato da Superstudio in collaborazione con Christie’s eArt per sostenere MuseoCity In arrivo la, curata e coordinata da Gisella Borioli, fondatrice di Superstudio, e resa possibile grazie alla generosità dell’azienda di design, nota per gli arredi e i complementi luminosi in plastica rotazionale. Attraverso la donazione di 16commissionate a grandi designer internazionali dal suo fondatore Giò Colonna Romano – recentemente scomparso –intende così ricordarlo, celebrando la sua passione per l’arte in occasione dei 20 anni dalla fondazione dell’azienda. La, al via il 24 gennaio, terminerà il 30 gennaio e si concluderà con un’asta battuta da Christie’s a scopo ...