Decisa sterzata e altro aumento dei costi della benzina Nuova crisi?

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Salgono i prezzi dei carburanti, con nuovi rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi e unanche per le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. In ribasso le quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati die diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,776 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,780, pompe bianche 1,766), diesel self service a 1,734 euro/litro (+2, compagnie 1,739, pompe bianche 1,723).servito a 1,916 euro/litro ...