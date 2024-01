De Siervo | «Final Four funzionano Due finaliste europee dentro»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’ad della Lega Luigi Deha presentato ledella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, esaltando la nuova formula su Italia 1. NUOVA FORMULA – Luigi Deha parlato in questo modo: «Ci sono quattro squadre, di cuiistela scorsa stagione e la campione d’Italia. La formula funziona, le squadre, i presidenti e gli allenatori hanno capito rendendosi conto che il livello delle strutture è più che buono. Questo è un mercato nuovo, che si sta aprendo per la prima volta: noi abbiamo l’obbligo di cercare nuovi tifosi nel mondo. Il calcio italiano qui è un punto di riferimento nonostante manchino trofei importanti da qualche anno. Ci siamo saputi riaffermare, quattro club hanno vinto lo Scudetto e questo dà senso di vivacità. Ci sono dirigenti importanti ...

