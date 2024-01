De Rossi scherza con Lukaku | Abraham e la Roma | la battuta nel backstage

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Battute e sorrisi. Tipici del primo giorno, anche se poi quando Daniele Deè sceso in campo per il primo allenamento i sorrisi hanno lasciato spazio a tanta, tantissima concentrazione. Il video ...

Il video che la Roma ha pubblicato del backstage del ritorno a Trigoria di DDR è una chicca: quasi sei minuti di immagini inedite in cui Dedà il meglio di sé. Si parte con Ryan Friedkin che ...Devede prima Tammy e gli domanda: "Come stai animale". Prima di abbracciarlo. Poi: "Il ginocchio come sta". E Abraham sorridendo risponde: "Meglio". Subito dietro arriva Kristensen: "Do you ...Scherza con Lukaku e bacchetta Abraham e Kristensen sulla lingua: le prime ore di Daniele De Rossi da allenatore della Roma ...Il ritorno a Trigoria dell’ex capitano giallorosso: dall’incontro con i Friedkin al primo allenamento in campo ...