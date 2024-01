Davide Petrella | chi è l’hitmaker che ha scritto ben quattro canzoni per Sanremo 2024

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Si chiamail songrwiter richiestissimo da molti cantanti. Questo perché, grazie alle sue parole, è considerato un hitmaker a tutti gli effetti. Fra i suoi successi? Vorrei Ma Non Posto di Fedez e J-Ax; Pamplona di Fabri Fibra e i TheGiornalisti; Ma Stasera di Marco Mengoni; La Coda Del Diavolo di Rkomi ed Elodie e pure ItaloDisco dei The Kolors. “Da un po’ ho iniziato a dire anche diversi no. Non ce la faccio a stare dietro a tutti quelli che mi chiedono di scrivere. Non mi diverto. E se non mi diverto, che gusto c’è?“, ha dichiarato lui in una recente intervista.l’anno scorso ha co-firmato anche i due brani sanremesi che si sono classificati rispettivamente al primo e al secondo posto, ovvero Due Vite di Marco Mengoni e Cenere di Lazza. “Primo e secondo posto a ...

In testa c'è (nella foto), primo e secondo a Sanremo 2023 con Marco Mengoni e Lazza, che quest'anno ne firma quattro (Emma, Ghali, Rose Villain, The Kolors) a parimerito con Jacopo ...e Paolo Antonacci si sono impegnati per farci cantare "è colpa mia se adesso siamo in bilico, ma è colpa tua hai gli occhi che mi uccidono". A tratti Emma ricorda Viola Valentino in ...Geolier, rapper di Secondigliano, si presenterà nella cosiddetta 'città dei fiori' portando un brano completamente in napoletano. Una scelta che ha fatto storcere il naso a qualcuno.EMMA è in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano APNEA, scritto dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte JVLI), che è anche il ...