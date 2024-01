Daniel Bertoni | «Semifinale pari | il Napoli non è più quello di Spalletti | la Fiorentina è meno spettacolare»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 gennaio 2024), storico doppio ex, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida train Supercoppadi Supercoppa di stasera, ha un bel po’ di interessante Argentina in campo. Campione del mondo con la Seleccion nel 1978lnegli anni ’80 ha giocato con entrambe le squadre e oggi, su La Gazzetta dello Sport, racconta cosa si aspetta dalla gara. CHI VINCE – «In 90? può succedere di tutto fra lae questo. Ed è meglio che non ci siano i supplementari, ali giocatori danno tutto subito per non andare ai rigori. La favorita delle 4 partecipanti comunque è sempre l’Inter, anche se nessuna delle altre deve ...